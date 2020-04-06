«متحدث صحة المدينة» يوضح سبب إصدار أمر منع الدخول والخروج

تواصل- فريق التحرير:

التزمت سكان أحياء الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، بني خدرة وجزء من الإسكان في المدينة المنورة بأمر منع التجول فيها طوال اليوم، حيث بدت تلك الأحياء شبه خالية من المارة بالشوارع.

ووفقاً لـ«عكاظ» فإن الأحياء شهدت التزام صارم من السكان بالتعليمات مع حزم وانضباط من رجال الأمن على المداخل والمخارج لتنفيذ أمر منع التجول ، فضلا عن ناقلات المواد الغذائية إلى البقالات وبعض سيارات الجمعيات الخيرية التي تقوم بتوزيع المواد الغذائية على المحتاجين في الأحياء المعزولة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم صحة المدينة المنورة مؤيد أبوعنق إن السبب وراء إصدار أمر منع الدخول والخروج جاء لمزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية المتوافقة مع المعايير الدولية لمنع انتشار فيروس كورونا بعد اكتشاف بعض الحالات وتقديم الخدمات الوقائية والطبية وحصر الحالات المصابة، لتسهيل تقديم الرعاية الصحية لهم وفحص بعض الحالات التي تظهر لديها أعراض.

وأضاف أبوعنق، أن القرار جاء بعد تقييم الوضع الصحي والحاجة الملحة لتعليق الدخول والخروج؛ حفاظا على الصحة العامة وبعد قرار العزل ثبتت فاعليته لالتزام ووعي السكان.