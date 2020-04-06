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تحرك عاجل من «البيئة والزراعة» بشأن الطلب المتزايد على «بيض المائدة» في المملكة

تحرك عاجل من «البيئة والزراعة» بشأن الطلب المتزايد على «بيض المائدة» في المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الاثنين، أنها ستستورد كميات إضافية من “بيض المائدة” بسبب الطلب المتزايد عليه في المملكة.

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته على حسابها بموقع “تويتر”: إنها “عملت على التنسيق مع هيئة الغذاء والدواء والقطاع الخاص على استيراد كميات إضافية من البيض ستصل إلى المملكة خلال الأيام المقبلة”.

وأوضحت “البيئة والزراعة”، أن قرار الاستيراد يأتي “استجابة للطلب المتزايد على بيض المائدة، ولضمان تحقيق فائض في السوق المحلية؛ إلى جانب الإنتاج المحلي الذي يغطي حاجة السوق”.

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