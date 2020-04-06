خدمة جديدة في الرياض.. فحص كورونا من السيارة في دقيقتين دون الحاجة لدخول المستشفى

تواصل- فريق التحرير:

أوضح مراسل قناة “العربية” في الرياض أنه تم استحداث خدمة بمستشفى الدرعية الجديدة لأخذ عينات المسجلين بموقع “موعد” من السيارة فقط دون الحاجة إلى الدخول إلى المستشفى.

وأشار إلى أن الهدف من الخدمة هو اختصار الوقت والمجهود لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للكشف عن فيروس كورونا الجديد والتي كان يستغرقها الفحص التقليدي للفيروس، مضيفاً أن الخدمة الجديدة لا تستغرق سوى دقيقتين لأخذ العينات.

وقال مدير المستشفى الدكتور عبد الله الخثلان: إن ميزة الخدمة هي تقليل التعرض للإصابة بالفيروس و خدمة بعض المرضى الذين لديهم صعوبة في الدخول إلى المستشفى مثل كبار السن والأطفال والذين يحتاجون لعناية خاصة.