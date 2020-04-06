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شرطة مكة: ضبط قائد مركبة صدم رجل مرور في دورية بجدة

شرطة مكة: ضبط قائد مركبة صدم رجل مرور في دورية بجدة
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تواصل – واس:

صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، بأنه أثناء قيام دورية مرورية مساء يوم السبت الموافق 11 / 8 / 1441هـ بمهامها في إحدى النقاط الأمنية بطريق الفلاح جنوب محافظة جدة، تعرضت للصدم من مركبة امتنع سائقها عن الامتثال لتعليمات رجل المرور بالتوقف مواصلاً سيره بسرعة عالية، مما نتج عنه إصابة رجل المرور بإصابات طفيفة – ولله الحمد ـ وقد تم القبض على سائق المركبة المخالفة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

كما تم التحفظ على مرافقيه، ـ مواطنة ومواطن ـ للاشتباه بعلاقتهما بأسباب عدم امتثاله لتعليمات قائد الدورية المرورية بالتوقف.

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