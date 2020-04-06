الإطاحة بقائدي مركبتين دهسا رجلي مرور في جدة

تواصل – فريق التحرير:

أطاحت الأجهزة الأمنية في محافظة جدة أمس الأحد، بقائدي مركبتين أقدما على دهس رجلي مرور بموقعين مختلفين، خلال محاولتهما الهرب، بعد مخالفتهما قرار منع التجول الذي حددت له الفترة من الساعة 3م وحتى 6 صباحاً، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على حادثة دهس أحد منسوبي المرور بالرياض.

وقعت الحادثة الأولى على جسر الميناء غرب فندق قصر المدينة، عبر سيارة بداخلها شابان وفتاة، عندما قام قائد المركبة باقتحام الموقع للهرب ومن معه من مخالفتهم قرار منع التجول، متعمداً دهس أحد رجال المرور برتبة رقيب وصدم مركبات أمنية، لتنطلق الفرق الأمنية بمرور جدة للإطاحة بمن داخل المركبة، وهو ما نجحت به بعد دقائق من الحادثة.

بينما تواصلت فصول الواقعة بعد أن ادعت الفتاة أنها مختطفة وحاول الراكب التملص، وتم تسليمهم لجهات الاختصاص.

وكان قائد المركبة قد عمد إلى تجاوز عدد من النقاط الأمنية مستخدماً سرعة عالية، قبل أن يحاول تجاوز نقطة بجوار فندق قصر المدينة نجحت في إيقافه، بعد أن اصطدم بدورية مرورية بداخلها رجل الأمن المصاب.

الحادثة الأخرى وقعت على طريق التحلية بعد تقاطع طريق الحرمين، عندما قام شاب بمحاولة الهرب من النقطة الأمنية متعمداً دهس رجل أمن من منسوبي إدارة مرور جدة، غير أنه فقد السيطرة على مركبته التي تعرضت لحادث أصيب على إثره، وتم نقله إلى مستشفى الملك فهد، وفقا لـ”عكاظ”.

يذكر أن الجهات الأمنية أطاحت أول أمس (السبت) بشاب عشريني، أقدم على دهس رجل مرور أثناء أدائه واجبه صباح (الجمعة)، في إحدى نقاط التفتيش غربي الرياض، بعد أن اقتحم النقطة الأمنية بمركبته وترك خلفه رجل الأمن مصاباً دون إسعافه ليلوذ بالفرار.