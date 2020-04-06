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«النيابة» تباشر التحقيق مع «المتلفظة» ضد رجل أمن بسبب مخالفة منع تجول

«النيابة» تباشر التحقيق مع «المتلفظة» ضد رجل أمن بسبب مخالفة منع تجول
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق -استناداً للمادتين (١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية- تجاه فتاة صوَّرت مقطع فيديو لها وهي تتلفظ على رجل الأمن إثر قيد مخالفة مرورية بحقها، والتباهي بمخالفتها لقطع إشارة مرورية بحسب زعمها، دون الاكتراث بأحكام نظام المرور، وانشغالها عن قيادة السيارة بتصوير ونشر مقطع الفيديو محل التجريم، حيث تم استجواب المعنية، بعد إعلامها بالحقوق المكفولة لها نظاماً.

وشدّد مصدر مطلع على أن النيابة العامة تتابع بعناية بالغة كل ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، ورصد السلوكيات المجرمة الخارجة على الأوامر والقرارات، أو المنطوية على أي إساءة لرجال الامن، والتعامل معها بحزم، وفقا لـ”عكاظ”.

وأهابت النيابة العامة بالجميع التحلي بالحس الوطني واستشعار المسؤولية في تعاملهم مع رجال الأمن، والسمو بالبواعث والدوافع في الاستخدام الآمن والسليم لتقنية المعلومات، نأياً بالنفس عن المُساءلة الجزائية.

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