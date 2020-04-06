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راديو BBC يذيع القرآن والأحاديث النبوية في بريطانيا

راديو BBC يذيع القرآن والأحاديث النبوية في بريطانيا
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تواصل – وكالات:

قررت شبكة BBC البريطانية البدء ببث الصلوات والخطب الإسلامية على 14 محطة إذاعة محلية، في الوقت الذي تظل المساجد فيه مغلقة، في خضم تفشي جائحة فيروس كورونا بمناطق المملكة والعالم.

وقال كريس بيرنز، رئيس خدمة الإذاعة (BBC Local Radio): “إن الهدف من خدمتنا الإذاعية هو ربط المجتمعات ببعضها، ونأمل أن تسهم هذه الخواطر الأسبوعية في مساعدة المسلمين على الشعور بالانتماء للمجتمع خلال وقت العزل”.

ورد هاري فارلي، صحفي في محطة BBC Radio 4 الإذاعية، على منتقدي هذا القرار في تغريدة على تويتر بقوله: “بالنسبة لأولئك الذين يشكون من هذا القرار أو يشكِّكون فيه، أذكركم بأنَّ القداس المسيحي يُبَث كل يوم أحد في الساعة الثامنة صباحاً على جميع محطات الإذاعة المحلية الـ39 لشبكة BBC”.

يذكر أن الحكومة البريطانية كانت قد أمرت بإغلاق جميع دور العبادة في 23 مارس 2020، وذلك ضمن الإجراءات التي تهدف لكبح انتشار فيروس كورونا، وقبل أيام من هذا القرار، علَّق أكثر من 375 مسجداً ومرفق للصلاة نشاطاتها التجمعية، حسبما ذكر المجلس الإسلامي البريطاني.

كان هارون خان، الأمين العام للمجلس الإسلامي البريطاني، قد قال في تصريح الشهر الماضي: “حماية مجتمعاتنا هي أولويتنا القصوى، ومن المطمئن أنَّ الكثير من المساجد ومنشآت الصلاة استجابت لهذه المشورة في بذل أقصى جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد”.

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