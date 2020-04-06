بشرى سارة من «المياه الوطنية» للمواطنين المتأخرين عن سداد الفواتير (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أكد نمر الشبل، نائب رئيس شركة المياه الوطنية لدعم عمليات التشغيل، أنه لن يتم غلق أي عداد مياه على المستهلكين بسبب عدم سداد الفواتير، مؤكدا ذلك بقوله “نحن في أزمة ولن يتم إغلاق العدادات”.

وأضاف “قمنا بفتح جميع العدادات المغلقة في المناطق التي فرض فيها منع التجول، ومن لازال لديه عداد مغلق يبلغنا ليتم فتحه فورا”.

وتابع الشبل “الآن ليس وقت إغلاق العدادات على المستلهكين في ظل فرض حالة منع التجول، وشركة المياه الوطنية للمياه اتخذت هذا الإجراء تيسيرا على المواطنين”.

وأوضح نائب رئيس شركة المياه الوطنية، أن عدم إغلاق العدادات وفتح العدادات المغلقة مستمر حتى انتهاء أزمة كورونا، بإذن الله، مضيفا أنه “يتم فتح العداد المغلق خلال أربع أو خمس ساعات، أو خلال 24 ساعة كحد أقصى”.