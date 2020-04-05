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تسجيل 17 إصابة جديدة بـ «كورونا» وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 2402 حالة

تسجيل 17 إصابة جديدة بـ «كورونا» وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 2402 حالة
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تواصل – فريق التحرير:

حدّثت المنصة التفاعلية التي أطلقتها وزارة الصحة احصائيات المواطنين والمقيمين المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة.

وكشفت المنصة  عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2402 حالة، فيما ظل عدد الوفيات 34 حالة، كما أوضحت المنصة أن العدد الإجمالي لحالات العافي من كورونا بالمملكة عند 488 حالة، وبلغ عدد الحالات النشطة 1880 حالة.

وتم تحديث عدد حالات فيروسكوروناالجديد (COVID-19) حسب المدن والمحافظات في المملكة عبر الموقع الإلكتروني للمنصة ، وسيتم التحديث القادم للأعداد في تمام الساعة ١٠ صباحاً.

وكان متحدث وزارة الصحة قد أشار خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إلى أن المصابين السعوديين نسبتهم 47 % من إجمالي الحالات، بينما غير السعوديين نسبتهم 53%.

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