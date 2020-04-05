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«الصحة المصرية»: ارتفاع الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 1173 حالة

«الصحة المصرية»: ارتفاع الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 1173 حالة
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تواصل – واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، تسجيل 103 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا و7 حالات وفاة، مشيرة إلى خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيا.

وقال إن الـ 103 حالات الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم سيدة أجنبية، وباقي الحالات لمصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، موضحا أن حالات الوفاة السبعة لمصريين.

وبين مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 78 حالة وفاة.

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