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الإطاحة بـ «مواطنة» أساءت لرجال المرور خلال تسجيل مخالفة مرورية

الإطاحة بـ «مواطنة» أساءت لرجال المرور خلال تسجيل مخالفة مرورية
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة مكة المكرمة، اليوم (الأحد)، القبض على فتاة ظهرت في مقطع فيديو تتلفظ على رجال الأمن بسبب مخالفتها.

صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، بأنه إشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه امرأة تسيء لرجال المرور إثر تلقيها مخالفة مرورية، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية ـ بفضلٍ من الله – عن تحديد هويتها والقبض عليها، وهي مواطنة في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافها واتخذت الإجراءات النظامية بحقها، لإحالتها إلى النيابة العامة.

يذكر أن الفتاة كانت قد ظهرت في مقطع فيديو متداول، تسب أحد رجال الأمن المشاركين في تطبيق منع التجول بمكة 24 ساعة، بسبب تسجيل مخالفة بحقها.

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