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أبرزها أجهزة التكييف والثلاجات.. 6 جهات حكومية تعيد تدوير منتجات مخالفة للمواصفات

أبرزها أجهزة التكييف والثلاجات.. 6 جهات حكومية تعيد تدوير منتجات مخالفة للمواصفات
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تواصل – واس:

شاركت 6 جهات حكومية في إعادة تدوير منتجات مخالفة لمواصفات كفاءة الطاقة، وهي وزارة الطاقة ووزارة التجارة والجمارك السعودية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وشملت أعمال التدوير خلال الفترة من 01/ 01/ 2019م، حتى 01/ 03/ 2020م، 68543 منتج إنارة، و 5373 جهاز تكييف، و 2476 ثلاجة.

كما شملت إعادة التدوير 24 غسالة ملابس، و204 سخانات مياه،و68 طناً من منتجات العزل الحراري، وإعادة تدوير جميع المنتجات المخالفة المضبوطة وفق الاشتراطات البيئية الآمنة.

 

 

 

 

 

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