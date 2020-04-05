خالد الحيدر يكتب مسائيات جلسة البيت 4

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وبعد…

في السابق كانت حياتنا الروتينية خروج إلى العمل والمدرسة في السادسة صباحا ثم العودة ظهرا ولا تسأل بعد ذلك عن الحياة الأسرية طوال اليوم، فالأشغال والإرتباطات مستمرة ووسائل التواصل قطعت حبائل التواصل بين الأسرة الواحدة وكأنهم ليسوا تحت سقف واحد خاصة مع خصوصية كل فرد بجهازه وما أدراك ما هذا الجهاز وفجأة يأتي وقت السكون والسبات والجميع منهكون فيخلدون إلى النوم فلا لقاء ولا اجتماع إلا ما ندر حتى أصبح ذلك عادة لا تستنكر في البيت

وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه

إننا بحاجة لترتيب أولوياتنا مع أبنائنا، بل مع الحياة في المنزل فهذه الأزمة وهذا البلاء الذي ألزمنا بيوتنا وأبنائنا فرصة لهذا الترتيب فرأينا كم هو سهل مستساغ. في يوم أو ثلاثة قوي التواصل، واشتدّ رباط الأبوة وشعر الجميع بلذة الحياة وأصبحنا نشعر ببعضنا ونتلذذ بفنجان القهوة والشاي الذي صنعته أيادي بناتنا الرائعات، كم نحتاج لهذه المسائية.

حفظكم الله من كل مكروه