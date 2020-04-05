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شفاء 19 وتسجيل 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

شفاء 19 وتسجيل 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات
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تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، اليوم الأحد، عن رصدها 294 حالة إصابة جديدة كورونا المستجد “كوفيد – 19 “، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 1798 حالة.

وأضافت “أن الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا، تعود لجنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة”.

وأشارت الوزارة إلى أن زيادة عدد الإصابات تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

كما أعلنت وزارة الصحة بالإمارات، شفاء 19 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19 ” وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 144.

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