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«مستشفى القويعية» يكشف حقيقة مقطع نقل مصابي فيروس «كورونا»

«مستشفى القويعية» يكشف حقيقة مقطع نقل مصابي فيروس «كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت إدارة مستشفى القويعية العام، أنه لا صحة لمقطع الفيديو المتداول عن حالات لمجموعة من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا.

وقالت إدارة المستشفى في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” أنه “إشارة للمقطع المتداول بشأن نقل حالات مصابة بفيروس كورونا لقرى تابعة لمحافظة القويعية؛ فنؤكد عدم صحة المقطع المذكور، ونأمل أخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة، وعدم تداول مثل تلك الشائعات”.

وكان مغردون قد تداولوا مقطع فيديو في وسائل التواصل لعدد من مركبات الإسعاف، قيل إنها تحمل حالات مصابة بفيروس كورونا ومخالطة لمصابين في إحدى القرى التابعة للقويعية، ويتم نقلهم للحجر الصحي، وهو الأمر الذي أكد المستشفى عدم صحته.

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