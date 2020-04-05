«الزعاق» يكشف حقيقة ظهور أجسام غريبة على سطح القمر ( فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق حقيقة مقطع متداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ظهور أجسام غريبة على سطح القمر.

وقال” الزعاق” في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر”: “انتشر مقطع لظهور أجسام غريبة على سطح القمر وأود الإفادة أن المقطع مركب (برأيي)، لأنه يمكن لأقوى تلسكوبات العالم أن تظهر تفاصيل الظل بهذه الدقة كما ظهر في هذا التصوير غير الاحترافي”.

وتابع: “حجم وحركة الظل غير متناسبة ولامتناسقة، مشيراً أنه لو صح فهذه المركبات سيكون حجمها أكبر من بحار الدنيا”.