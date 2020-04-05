الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الزعاق» يكشف حقيقة ظهور أجسام غريبة على سطح القمر ( فيديو)

«الزعاق» يكشف حقيقة ظهور أجسام غريبة على سطح القمر ( فيديو)
0

 

تواصل – فريق التحرير:

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق حقيقة مقطع متداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ظهور أجسام غريبة على سطح القمر.

وقال” الزعاق” في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر”: “انتشر مقطع لظهور أجسام غريبة على سطح القمر وأود الإفادة أن المقطع مركب (برأيي)، لأنه يمكن لأقوى تلسكوبات العالم أن تظهر تفاصيل الظل بهذه الدقة كما ظهر في هذا التصوير غير الاحترافي”.

وتابع: “حجم وحركة الظل غير متناسبة ولامتناسقة، مشيراً أنه لو  صح فهذه المركبات سيكون حجمها أكبر من بحار الدنيا”.

 

 

 

مواد ذات صلة

«الزعاق» يحدد آخر أيام «موسم الحميمين»: توقعات بارتفاع الحرارة وتقلبات جوية

«الزعاق» يحدد آخر أيام «موسم الحميمين»: توقعات بارتفاع الحرارة وتقلبات جوية

«الزعاق» يوضح سبب خروج الزواحف خلال هذه الأيام (فيديو)

«الزعاق» يوضح سبب خروج الزواحف خلال هذه الأيام (فيديو)

«الزعاق» يتوقع موعد زيادة ساعات النهار عن الليل

«الزعاق» يتوقع موعد زيادة ساعات النهار عن الليل

«الزعاق»: اليوم بداية موسم «الحميمين».. وهذه مدته

«الزعاق»: اليوم بداية موسم «الحميمين».. وهذه مدته

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة