«وزير النقل»: بدء العمل على ترتيب عودة المواطنين الراغبين للمملكة

تواصل – واس:

أكد معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر أنه إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، تعمل منظومة النقل ممثلةً في الهيئة العامة للطيران المدني وبالتعاون مع جميع الجهات الحكومية المعنية على ترتيب عودة المواطنين الراغبين في العودة للمملكة.

وأكد معاليه أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من القرارات الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- التي تهدف للحفاظ على سلامة المواطنين والمواطنات في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19)، سواءً داخل أو خارج المملكة.

وأفاد معاليه أن هيئة الطيران المدني سخّرت كامل جهودها وإمكانياتها لاستقبال المواطنين الراغبين في العودة للمملكة، حيث قامت بتجهيز صالات السفر في مطارات المملكة الدولية، مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، كما أن الهيئة تعمل على جدولة الرحلات المخصصة لخطة عودة المواطنين الراغبين في العودة للمملكة، وذلك بالترتيب والتنسيق مع الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية، إضافة إلى التنسيق المستمر مع مطارات الدول الأخرى.

وأكد الجاسر أن الهيئة العامة للطيران المدني سوف تقوم باتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية كافة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث ستقوم الهيئة بدورها بتهيئة نقاط المغادرة والوصول وطواقم الطائرات والمطارات لضمان تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية، كما أكد أن منظومة النقل تعمل وفق خطة متكاملة في هذا الصدد، حيث تقوم كل جهة بتنفيذ المهام التي تنوط بتخصصها، والتي تصب في مصلحة وسلامة المواطنين.

واختتم معالي الجاسر حديثه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تعكس حرص قيادة المملكة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- على سلامة صحة المواطنين والمواطنات خارج المملكة، واهتمامها بأبنائها وبناتها المواطنين والمواطنات، وبذلها الغالي والنفيس في سبيل صحة وسلامة جميع المواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.