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علماء بريطانيون يطورون اختباراً منزلياً يكشف «كورونا» خلال ثوان معدودة

علماء بريطانيون يطورون اختباراً منزلياً يكشف «كورونا» خلال ثوان معدودة
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تواصل – وكالات:

أكدت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية، أن فريقاً من العلماء في جامعة نيوكاسل البريطانية تمكن من تطوير اختبار  يمكنه كشف الإشارات الأولى التي تدل على الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الصحيفة، أن هذا الاختبار يتيح معرفة مؤشرات الإصابة بكورونا حتى قبل أن يبدأ ظهور أي أعراض على الشخص.

وأضافت صحيفة “ديلي تلغراف” أن اختبار الكشف عن المرض، الذي يمكن إجراؤه في المنزل باستخدام الدم أو اللعاب أو البول، يعطي النتيجة خلال ثوانٍ على غرار اختبار الحمل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الاختبار يعمل على اكتشاف علامة مبكرة في جسم الإنسان يجري إطلاقها بعد إثارة جهاز المناعة بسبب العدوى، وبناءً على ذلك سيكون بمثابة إشارة إنذار مبكر.

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