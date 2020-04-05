الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

وزارة الحج والعمرة: مغادرة 366 معتمراً من الجنسية التركية إلى بلادهم

وزارة الحج والعمرة: مغادرة 366 معتمراً من الجنسية التركية إلى بلادهم
0

تواصل –  واس:

أشرفت وزارة الحج والعمرة على مغادرة (366) معتمراً من الجنسية التركية صباح اليوم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وذلك من خلال لجنة متابعة مغادرة المعتمرين الموجودين في المملكة برئاسة وزارة الحج والعمرة وعضوية كل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني وإدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي للتأكد من جاهزية القطاعات التشغيلية بالمطار وشركة تسهيل وإنهاء إجراءات السفر وفق المعايير الصحية التي تضمن سلامة الجميع.

وتأتي هذه المرحلة استكمالاً للحضور الدائم للوزارة مع المعتمرين طيلة فترة بقائهم داخل العزل الطبي لإجراء الفحوصات من قبل وزارة الصحة، حيث أظهرت نتائج الفحص المخبري سلامة جميع المعتمرين من فيروس كورونا المستجد.

كما قامت الوزارة بتأمين فنادق في مكة المكرمة وجدة لاستضافة المعتمرين خلال الفترة و تأمين الإعاشة ووسائل النقل إلى منفذ المغادرة، والتأكد من تلبية جميع احتياجاتهم لحين مغادرتهم لوطنهم سالمين, إضافة إلى ذلك جرى تقديم هدايا عينية للمعتمرين بالتنسيق مع القطاع الثالث ممثلًا في جمعية هدية الحاج والمعتمر بمكة المكرمة.

مواد ذات صلة

«الحج» تعلن عن وثيقة تأمين صحي للمعتمرين الوافدين.. الرسوم والمزايا

«الحج» تعلن عن وثيقة تأمين صحي للمعتمرين الوافدين.. الرسوم والمزايا

إجراءات نظامية ضد شركات حجاج الداخل المعتدية على المرافق العامة بالمشاعر

إجراءات نظامية ضد شركات حجاج الداخل المعتدية على المرافق العامة بالمشاعر

تفاصيل اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة وتحديد أسعار التأشيرة السياحية

تفاصيل اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة وتحديد أسعار التأشيرة السياحية

مصادر تكشف السعر الموحد لتأشيرات الحج والعمرة والزيارة

مصادر تكشف السعر الموحد لتأشيرات الحج والعمرة والزيارة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة