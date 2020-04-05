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خلال 24 ساعة.. وفاة 621 شخصا بفيروس كورونا في بريطانيا

خلال 24 ساعة.. وفاة 621 شخصا بفيروس كورونا في بريطانيا
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تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، أن حصيلة ضحايا فيروس “كورونا” المستجد “كوفيد-19” في المملكة المتحدة ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية 621 حالة وفاة.

وأضافة الصحة البريطانية أن حصيلة الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا، ارتفعت من 4313 حتى 4934 شخصاً.

يذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، ومنها انتقل إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.

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