«الهلال الأحمر»: جهزنا أكثر من 1000 سيارة إسعاف للمساعدة في مواجهة «كورونا» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
أكد المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر، اليوم الأحد، تجهيز أكثر من 1000 سيارة للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة.
وأوضح المتحدث، أن “المكالمات الواردة إلى هاتف هيئة الهلال الأحمر بلغت أكثر من 350 ألف مكالمة، والبلاغات أكثر من 96 ألف بلاغ”.
#عاجل_السعودية| الهلال الأحمر: جهزنا أكثر من ألف سيارة إسعاف للمساعدة في مواجهة كورونا، والمكالمات الواردة إلى هاتف هيئة الهلال الأحمر بلغت أكثر من 350 ألف مكالمة، والبلاغات أكثر من 96 ألف بلاغ.#كلنا_مسؤولpic.twitter.com/kv6nMYHP9B
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv)April 5, 2020