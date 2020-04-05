«الهلال الأحمر»: جهزنا أكثر من 1000 سيارة إسعاف للمساعدة في مواجهة «كورونا» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر، اليوم الأحد، تجهيز أكثر من 1000 سيارة للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة.

وأوضح المتحدث، أن “المكالمات الواردة إلى هاتف هيئة الهلال الأحمر بلغت أكثر من 350 ألف مكالمة، والبلاغات أكثر من 96 ألف بلاغ”.