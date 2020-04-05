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«الجوازات» تبدأ في إنهاء إجراءات سفر المعتمرين المتأخرين عن المغادرة

«الجوازات» تبدأ في إنهاء إجراءات سفر المعتمرين المتأخرين عن المغادرة
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تواصل – واس:

بدأت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة اليوم، إنهاء إجراءات سفر المعتمرين المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم في المدة النظامية، المسجلين في المنصة الإلكترونية لوزارة الحج والعمرة.

ويشمل القرار الذين صدرت الأوامر بإعفائهم من الآثار القانونية والغرامات المالية المقررة نظاماً المترتبة على التأخير عن المغادرة، والإعفاء من وضعهم في قائمة المرحلين “بصمة مرحل”، وتأمين عودتهم إلى بلدانهم.

وجاء القرار بإشراف اللجنة المعنية بمغادرة المعتمرين المتأخرين والراغبين في السفر.

وأوضحت الجوازات أنه بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني والجهات التشغيلية المختصة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، جرى استقبال المسافرين وإنهاء إجراءات مغادرتهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد.

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