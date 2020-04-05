متحدث «الصحة» يكشف نسبة المواطنين المصابين بـ«كورونا» من إجمالي 2385 حالة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الأحد، عن نسبة المواطنين المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن المصابين السعوديين نسبتهم 47% من إجمالي الحالات، بينما غير السعوديين نسبتهم 53%.

وأفاد متحدث “الصحة”، بتسجيل 206 إصابة جديدة بفايروس “كورونا” ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2385 حالة، فيما ارتفعت الوفيات إلى 34 حالة.

وأضاف “العبد العالي”، أن “إجمالي حالات العافي من كورونا بالمملكة بلغت 488 حالة”، مؤكدًا أن فرصة عودة الإصابة بالفيروس موجودة وسجلت حالات نادرة بذلك.

وأشار متحدث “الصحة”، إلى أن “عدد الحالات التي نرصدها حاليًا هي من الاختلاط، ومن يذهب إلى العمل يجب عليهم التقيّد بالالتزامات والاشتراطات الصحية”.

وتابع “العبد العالي”: أن “معدلات التنقل بين المنازل وحركة التسوق نسبة تتجاوز 40% وهذه نسبة مقلقة جدًا وهذا الحراك خطير، من منّا يريد أن يغامر بنفسه؛ لأجل حركة غير ضرورية”.

وختم “العبد العالي” حديثه بالتأكيد على أن “الرعاية الصحية للراغبين فيها على مدار الساعة متوفرة عبر رقم 937 وتطبيق موعد”.