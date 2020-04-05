الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

توضيح من «المساحة الجيولوجية» عن الهزة الأرضية في خليج العقبة وتأثيرها على تبوك

توضيح من «المساحة الجيولوجية» عن الهزة الأرضية في خليج العقبة وتأثيرها على تبوك
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية، اليوم الأحد، عن رصد هزة أرضية في خليج العقبة.

وأوضح المركز على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، أنه رصد الهزة الساعة 8:4 صباحاً، وكانت بقوة 4,5 على مقياس رختر وعمق 14 كيلو.

وبشأن تأثيرها على منطقة تبوك وسواحل المملكة، أكد “مركز الزلازل والبراكين”، أنه “ليس منها خطورة أو تأثير على الساحل ولله الحمد”.

وكان مرصد الزلازل الأردني، أفاد صباح اليوم بتسجيل زلزال قوته 4.6 على مقياس ريختر يبعد عن مدينة العقبة حنوبًا 60 كيلو مترًا، دون وقوع أضرار مادية أو بشرية.

وأكد شهود عيان في العقبة الأردنية، أن الهزة الأرضية شعر بها السكان في تمام الساعة الثامنة صباحًا وكانت قوية.

مواد ذات صلة

هزة أرضية بقوة 4.6 تضرب العقبة الأردنية

هزة أرضية بقوة 4.6 تضرب العقبة الأردنية

«مدني تبوك» ينقذ 4 أشخاص إثر حريق بإحدى الشقق السكنية

«مدني تبوك» ينقذ 4 أشخاص إثر حريق بإحدى الشقق السكنية

شرطة تبوك تقبض على مواطن يروج شائعات عن فيروس كورونا

شرطة تبوك تقبض على مواطن يروج شائعات عن فيروس كورونا

مدني تبوك ينقذ مواطناً سقط من مرتفع جبلي بمنطقة وعرة (صور)

مدني تبوك ينقذ مواطناً سقط من مرتفع جبلي بمنطقة وعرة (صور)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة