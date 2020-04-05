توضيح من «المساحة الجيولوجية» عن الهزة الأرضية في خليج العقبة وتأثيرها على تبوك

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية، اليوم الأحد، عن رصد هزة أرضية في خليج العقبة.

وأوضح المركز على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، أنه رصد الهزة الساعة 8:4 صباحاً، وكانت بقوة 4,5 على مقياس رختر وعمق 14 كيلو.

وبشأن تأثيرها على منطقة تبوك وسواحل المملكة، أكد “مركز الزلازل والبراكين”، أنه “ليس منها خطورة أو تأثير على الساحل ولله الحمد”.

وكان مرصد الزلازل الأردني، أفاد صباح اليوم بتسجيل زلزال قوته 4.6 على مقياس ريختر يبعد عن مدينة العقبة حنوبًا 60 كيلو مترًا، دون وقوع أضرار مادية أو بشرية.

وأكد شهود عيان في العقبة الأردنية، أن الهزة الأرضية شعر بها السكان في تمام الساعة الثامنة صباحًا وكانت قوية.