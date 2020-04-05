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ضمن جولاتها على أسواق الخضار.. فرق وزارة التجارة تقف على أسعار البصل ووفرته (فيديو)

ضمن جولاتها على أسواق الخضار.. فرق وزارة التجارة تقف على أسعار البصل ووفرته (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نفذت فرق وزارة التجارة، جولات ميدانية على سوق الخضار والفاكهة؛ للوقوف على الأسعار ووفرة المنتجات.

ونشر عبد الرحمن الحسين، المتحدث باسم وزارة التجارة، مقاطع مصورة عبر موقع “تويتر”، لجهود الفرق الرقابية بالوزارة وجولاتها الميدانية للوقوف على الأسعار بسوق الخضار والفاكهة، ومن بينها الوقوف على أسعار البصل ووفرته بالأسواق.

وقال الحسين إن الوزارة أعلنت أمس (السبت) ضبط أكثر من 4200 مخالفة.

وأوضح أن أحد الإجراءات الرقابية هو التأكد من وزن السلعة وسلامة الميزان.

وأكد أن التحقق من فواتير شراء و بيع المنتجات وتدقيقها، جزء مهم من الإجراءات الرقابية.

 

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