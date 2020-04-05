خبير قانوني يوضح عقوبة «الصوالين النسائية» حال مخالفة الإجراءات الاحترازية

تواصل – فريق التحرير:

أبدت مجموعة من حسابات الصوالين النسائية والشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي استعدادها التام لتقديم خدمات تجميلية منزلية، مخالفة ومتحايلة على قرار إغلاق الصوالين النسائية ومحال الحلاقة الرجالية من اللجنة المعنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد.

من جانبه، أوضح المحامي والمستشار القانوني نايف الربيعان أن المخالفين للقرار يواجهون عقوبة غرامة مالية وفقا للائحة العقوبات والجزاءات البلدية، وعادة ما تبدأ من 1000 ريال فما فوق، مع إمكانية تغليظها لجسامة المخالفة، ويحال المخالفون إلى النيابة العامة التي قد تتضمن عقوبتها السجن من المرة الأولى، حيث إن العقوبات التعزيرية تبدأ من التعهد وصولا إلى أقصى العقوبات- وفقاُ لـ” مكة”-.