تفاصيل جديدة عن مبادرة «هدف» لدعم أجور المواطنين بالقطاع الخاص

تواصل – واس:

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن تفاصيل جديدة حول مبادرة دعم أجور الموظفين السعوديين.

وأوضح أن جميع منشآت القطاع الخاص تستطيع الاستفادة من مبادرة “دعم التوظيف”، لدعم أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم في جميع الوظائف والمهن بالقطاع الخاص، من تاريخ 1 يوليو 2019، ما لم تكن المنشأة موقفه لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو لدى “هدف”.

وذكر الصندوق أن الدعم يبدأ من نسبة 30 % وحتى 50 % من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، ويشمل من تم توظيفهم بعد بداية يوليو 2019 “بأثر رجعي، وكذلك التوظيف الجديد والمستقبلي، وأن يتراوح الأجر بين 4000 و 15 ألف ريال.

فيما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكل من الفئات المذكورة على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

ويُمكن لمنشآت القطاع الخاص التسجيل إلكترونيًا والاستفادة من المبادرة، من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، وتفعيل “برنامج دعم التوظيف”، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفون المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات.

ليتم بعدها استلام الطلب من قبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 80 ألف مواطن ومواطنة، حيث تأتي كأحد المبادرات، التي أطلقها الصندوق مؤخرًا ضمن مبادرات الدعم الحكومي لتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا.

وخصص “هدف” لتنفيذ المبادرة مبلغ مليار ريال، ضمن حزمة مبادرات دعم تبلغ نحو 5.3 مليارات ريال، أعلن عنها الصندوق لدعم توظيف وتدريب وتمكين السعوديين والسعوديات عبر 4 مسارات.

كما أكد أنه سيقدم كامل الدعم للمنشآت انطلاقا من الشراكة الإستراتيجية الفعالة مع القطاع الخاص لتمكينه من التوطين.