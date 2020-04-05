للوقاية من «كورونا».. «أمانة جدة» تستخدم تقنية المسح الحراري الجوي عبر طائرات «درون» (فيديو)

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كشفت أمانة جدة عن استخدام تقنية المسح الحراري الجوي عبر طائرات بدون طيار “الدرون” في أسواق النفع العام بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة في معهد الفضاء والطيران وبالشراكة مع شركة “فركسل” المتخصصة في ‏‏‏‏‏‏‏برمجيات وخدمات المسح الرقمي ثلاثي الأبعاد الجوي والأرضي.

وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي في “تويتر” أنه يرجع استخدام هذه التقنية ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا الجديد .