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في الكويت.. فتاة تخرق منع التجول وتطعن رجل أمن (فيديو)

في الكويت.. فتاة تخرق منع التجول وتطعن رجل أمن (فيديو)
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تواصل – الكويت:

ألقت قوات الأمن الكويتية، القبض على فتاة حاولت دهس عسكري، وقامت بطعنه، بعد استيقافها لكسرها منع التجول الجزئي الذي فرضته السلطات منذ أسابيع في البلاد.

ونقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية، عن مصدر أمني قوله إن الفتاة لديها ملف في الطب النفسي، شرعت في دهس عسكري وقامت بطعنه، عقب محاولة ضبطها لمخالفتها منع التجول، واضطر رجال الأمن إلى إطلاق النار في الهواء للسيطرة على الفتاة.

وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام محلية لحظة ضبط الفتاة في محافظة مبارك الكبير في الكويت، وسط حالة من الاستنفار بموقع الحادث الذي شهد إطلاق كثيف للنار.

فيما أوضحت صحيفة “الرأي” الكويتية أن الفتاة “كاسرة الحظر” لم تستجب لنداء الشرطة بالتوقف؛ حيث كانت تقود سيارتها عكس السير، ولم تكتفِ بالاصطدام بالدورية؛ بل هجمت على أحد العسكريين الذي حاول مساندة زميله في السيطرة عليها.

وقالت الصحيفة: إن سيارة إسعاف توجهت للموقع للتعامل مع المرأة التي بدا عليها بعض الإصابات المتفرقة؛ بينما نقل رجال الأمن زميلهم إلى المستشفى.

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