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مؤشرات إيجابية.. إصابات «كورونا» تتقلص في المدينة (فيديو)

مؤشرات إيجابية.. إصابات «كورونا» تتقلص في المدينة (فيديو)
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تواصل – المدينة المنورة:

أفاد مراسل قناة “الإخبارية”، صباح الأحد، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بدأ يتقلص بمختلف أحياء ومحافظات المدينة المنورة؛ بعد الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة.

وأظهر مقطع فيديو بثته “الإخبارية”، من المنطقة المركزية بجوار المسجد النبوي في المدينة المنورة، أحد الفنادق التي خصصت للإجراءات الاحترازية للحجر الصحي لبعض المشتبه بهم والمؤكدة إصابتهم.

وقال مراسل “الإخبارية” إن العديد من المصابين يتواجدون بداخل الفندق المجاور للمسجد النبوي، بالإضافة إلى الفرق والكوادر الصحية والممارسين الصحيين، بجميع اللوازم الطبية التي تتطلب ما يحتاجه المؤكدة إصابتهم.

وأشار إلى أن الإصابات بالفیروس استمرت في الزيادة خلال الأسابیع الماضیة لتصل إلى 235 حالة، قبل أن تبدأ في التقلص بشكل ملحوظ مع تكثیف الإجراءات الاحترازية.

ولفت إلى أنه جرى تزويد المحافظات والأحیاء بعربات صحیة متنقلة، كما جرى تجھیزھا بالفرق والكوادر الصحیة لمتابعة أي حالة أو بلاغ.

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