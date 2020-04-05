هل أثبت التعليم عن بُعد نجاحه في جامعات المملكة؟.. مسؤول يرد (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

بعد قرار وزارة التعليم، التحول إلى التعليم عن بعد ضمن الإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، برز التساؤل الأهم، هل أثبت “التعليم عن بُعد” نجاحه في جامعات المملكة؟.

وفي هذا الصدد رد حاتم المرزوقي، نائب وزير التعليم للجامعات، في مداخلة مع فضائية العربية: “من موقعي.. نعم أثبت التعليم عن بعد نجاحًا كبيرًا جدا، والعملية التعليمية عن بعد ليست وليدة الحاضر بل هي عملية تراكمية جدا”.

ودعا إلى إجراء استفتاء في هذا الموضوع لإثبات تأكيده بنجاح التحول إلى التعليم عن بعد.

وأضاف أن الجامعات أثبتت تفوق كبير ليس على مستوى المملكة فقط ولكن على مستوى العالم.

وأشار إلى أن “النجاح الذي تحقق في المملكة يشهد له العالم”.