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هل يقضي الماء الدافئ على «كورونا»؟.. «الصحة» تجيب

هل يقضي الماء الدافئ على «كورونا»؟.. «الصحة» تجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، عدم صحة الشائعات المتداولة بدور الماء الدافئ في القضاء على فيروس كورونا المستجد (COVID19).

وأوضحت الوزارة أنه لا توجد دراسات علمية كافية تثبت صحة أن الإكثار من شرب الماء الدافئ يقضي على فايروس كورونا، وفقاً لـ”عكاظ”.

وأكدت أيضًا عدم وجود دليل علمي قاطع يفيد بانتقال فايروس كورونا عبر الهواء، بل ينتقل عن طريق رذاذ العطاس أوالسعال من شخص مصاب بالفايروس أو عن طريق ملامسة الأسطح الملوثة بالفيروس.

وأوضحت أن الدراسات الوبائية مازالت قائمة ومستمرة لفهم نشاط الفايروس بشكل أكبر.

وعن فترة حضانة المرض المقدرة بـ14 يوما، أشارت إلى أنها المدة التي تظهر فيها الأعراض منذ الإصابة بالفايروس، كما أن الشخص المصاب يكون معديا للآخرين حتى وإن لم تظهر لديه أعراض.

وتشمل الأعراض النمطية لفايروس كورونا الجديد: الحمى، السعال، ضيق التنفس، وأحياناً تتطور الإصابة إلى التهاب رئوي.

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