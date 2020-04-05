الأمن العام: رصدنا استغلال البعض لتطبيقات التوصيل في مخالفة منع التجول.. وبهذه الطريقة يتم ضبطهم

تواصل – فريق التحرير:

كشف الأمن العام، أنه يرصد من خلال التطبيق الميداني لأنظمة منع التجول، بداية ونهاية التنقل الاستثنائي خلال فترات الحظر.

وقال الأمن العام: إنه يرصد عبر “خلية أزمة” من خلال التطبيق الميداني لأنظمة منع التجول بعض الملاحظات على مستخدمي التطبيقات الإلكترونية الذين يستغلونها شخصيا ضمن إحدى الشركات المصرح لها بإيصال الطلبات ويرتكبون مخالفة لأنظمة منع التجول.

وأوضح، بحسب ما نقلته صحيفة “عكاظ” أنه “يتم ضبط المستغلين والتأكد من خلال التطبيق وقت تلقي الطلب، ومن وقت إيصال الطلب، وهل الطلب ما زال قائما أو أنهي، كما يعطى صاحب التطبيق مدة معينة للتأكد بالفعل أن يكون أوصل الطلب وعاد إلى مقر إقامته”.

وكان الأمن العام دشن خدمة إلكترونية للتقدم بطلبات التنقل بين المناطق والمدن لأصحاب الظروف الاستثنائية والطارئة،