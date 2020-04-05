الهلال الأحمر يوضح خطأ شائع لمستخدمي تطبيق «أسعفني» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أهاب الهلال الأحمر السعودي، بالمواطنين والمقيمين، عدم الوقوع في “خطأ” شائع خلال استخدام تطبيق “أسعفني” الإلكتروني أثناء منع التجول.

وأكد سطام العنزي، مدير الخدمات الإسعافية بالهلال الأحمر، أنه تم إضافة ميزة للتطبيق بعد قرار منع التجول حال الحاجة للوصول إلى منشأة صحية، بتمرير بلاغ عن طريق “أسعفني”.

وأشار إلى “خطأ” شائع في استخدام هذه الميزة، حيث إنها “ليست للخروج العام أو طلب الأدوية من الصيدليات”، وإنما الحالات الطارئة كما يستخدمها البعض.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين ألا يكون هناك اتصال بالهلال الأحمر، إلا في الحالات الطارئة الحرجة التي تستدعي نقلا إسعافيًا.