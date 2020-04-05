بالتفاصيل.. طريقة احتساب نتائج الاختبارات النهائية للجامعات (فيديو)

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أوضح نائب وزير التعليم للجامعات، حاتم المرزوق، طريقة احتساب نتائج الاختبارات النهائية للجامعات التي ستقام الأسابيع المقبلة.

وقال المرزوقي، في مداخلة مع فضائية “العربية”، إن الاختبارات ستقام وفق التقويم الدراسي المعتمد في 3 رمضان، وبعد ظھور النتائج ستثبت نتیجة الطالب ويطبق نظام التقديرات إذا كانت نتیجة الطالب تؤدي لرفع معدله التراكمي.

وأضاف: “أما في حال تأثر المعدل التراكمي للطالب سلباً فیثبت له ناجح بدون تقدير، وبالتالي لن يتأثر معدل الطالب”.

وأشار إلى وضع وزن نسبي للاختبارات النھائیة مقداره 20%والاختبارات الفصلیة 80%.

وذكر أنه يمكن تقديم موعد اختبارات طلاب الانتساب في الجامعات أسبوعًا أو أسبوعین عن موعدھا في 3 رمضان.

وأوضح أنه جرى وضع مجموعة من التحوطات في النظام الذي أوصت به الوزارة لضمان مصلحة الطالب.

ومن هذه التحوطات: يحق للطالب حذف مقرر أو الانسحاب من فصل دراسي أو حذف عدد من المقررات، أو أن يطلب الطالب وضع درجة غیر مكتملة له.