«الموت يتجاوز التوقعات».. تصريح صادم من الرئيس الأمريكي بشأن كورونا

تواصل – وكالات:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم السبت إنه سيكون هناك الكثير من الموتى خلال الأسابيع المقبلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن مواجهة الوباء تسير بشكل جيد رغم ارتفاع أعداد الموتى.

وشدد الرئيس الأمريكي خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة حول تطورات فيروس كورونا في البيت الأبيض، على ضرورة توقف وسائل الإعلام عن الشائعات وإثارة مخاوف المواطنين، وتابع “العالم لم يشهد مثل هذه الظروف منذ زمن بعيد”.

وأعلن ترامب، أن الإدارة الأمريكية طلبت من الشركات المعنية إنتاج 180 مليون قناع طبي، لافتا إلى أن فيروس كورونا ينتشر في مناطق لا يمكن تخيلها، مضيفا “سنقوم بفرض حظر صحي إذا اضطررنا لذلك”، مؤكدا أنه حتى الآن “لا نعمل وفق خطة طوارئ”.

وتابع أن الأمور تتحسن رغم ارتفاع أعداد الموتى، مشيرا إلى أن أكثر من 92% من المصابين بكورونا يتعافون بشكل جيد، محذراً من أن الموت في بعض الولايات سيتجاوز التوقعات.

وقال “لابد أن نتخلص من كورونا للعودة إلى العمل”، لافتا إلى أن هيئة الغذاء والدواء تواصل عملها لإيجاد لقاح للفيروس المستجد.

وأضاف أنه تم توفير أكثر من 4 آلاف جهاز تنفس لنيويورك، وأعلن عن نشر ألف جندي في الولاية لمكافحة كورونا، وتوقع تحسن الأمور بحلول شهر أغسطس، مناشدا الأميركيين بالالتزام بالمنازل لوقف تفشي الجائحة.