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«متحدث الصحة» يكشف أغرب واقعة بشأن تفشي كورونا في المملكة (فيديو)

«متحدث الصحة» يكشف أغرب واقعة بشأن تفشي كورونا في المملكة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحث الرسمي لوزارة الصحة دكتور محمد العبدالعالي، أن 70 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا بسبب مصاب واحد، وتم احتواء الحالات والتعامل معها، لافتا إلى أن المملكة تحتاج لشهور حتى ينحسر فيروس كورونا دخل البلاد.

وقال العبدالعالي في تصريحات لقناة “إم بي سي”: “إن منحنى تسجيل الحالات يتذبذب حاليا وهذا التذبذب اليوم نعتقد أنه جزء من المرحلة، وتعتمد على عدة عوامل منها عمر المصاب وحالته الصحية”.

وشدد متحدث الصحة على أهمية التقيد بالتعليمات والإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا الجديد.

وردا على سؤال متى نستخدم القفاز والكمامات، قال “العبدالعالي”: “الأساس أن القفاز والكمامات هو للممارسين الصحيين أو غيرهم ممن يقدموا الرعاية الصحية لشخص مصاب، وكذلك المريض لحماية الآخرين من حوله، أما الإنسان الصحيح السليم ولا يقدم الرعاية لمريض أو لديه أعراض أو مشكلة صحية ليس له حاجة بها.

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