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«النيابة» تحقق مع قاتل رجل مرور الرياض «دهسا»

«النيابة» تحقق مع قاتل رجل مرور الرياض «دهسا»
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت النيابة العامة اليوم السبت، إجراءات التحقيق مع مواطن قام بدهس رجل أمن أثناء تأدية واجبه الوطني في إحدى نقاط المرور غرب مدينة الرياض ما نتج عنه استشهاده.

وأوضحت النيابة أن جرائم الاعتداء على رجال الأمن أو على أي من متعلقات عملهم أثناء تأديتهم لأعمالهم من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمقترنة بظرف مشدّد للمطالبة بعقوبة مغلظة.

وأهابت النيابة بالجميع التحلي بروح المسؤولية تجاه التعامل مع رجال الأمن، وابداء التعاون التام معهم، استشعاراً لدورهم في خدمة الدين والمليك والوطن.

وأكدت النيابة أنها تتعامل بكل حزم مع أي تجاوز أو إساءة تجاه رجال الأمن، وتطالب بعقوبات مشدَّدة لهذه السلوكيات المجرَّمة، وفقا لـ”عكاظ”.

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