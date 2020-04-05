الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

مقتل 25 متمرداً حوثياً في كمين للجيش اليمني بمأرب

مقتل 25 متمرداً حوثياً في كمين للجيش اليمني بمأرب
0

تواصل – واس:

لقي أكثر من 25 عنصراً من مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم وجرح آخرون، اليوم نتيجة معارك مع الجيش اليمني في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب، شرق اليمن.

وذكر مصدر عسكري يمني أن عناصر المليشيا لقوا مصرعهم في كمين للجيش اليمني في جبهة صرواح.

وأشار المصدر في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الكمين أسفر عن مقتل أكثر من 25 عنصراً من المليشيات إلى جانب عدد من الجرحى فيما لاذ الباقون منهم بالفرار.

وبالتزامن استهدف طيران تحالف دعم الشرعية مواقع وتعزيزات تابعة للمليشيات الانقلابية في مواقع متفرّقة بجبهة صرواح، وأسفرت عن تدمير عدد من الآليات القتالية وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات.

وكانت مدفعية الجيش اليمني، قد استهدفت فجر اليوم، مواقع وتجمعات للمليشيات الانقلابية في جبهات صرواح وهيلان، وتمكنت من تدمير تحصينات وآليات قتالية تابعة للمتمردين وألحقت بها خسائر بشرية كبيرة.

مواد ذات صلة

دول لم تعلن عن إصابات بفيروس كورونا حتى الآن.. تعرف عليها

دول لم تعلن عن إصابات بفيروس كورونا حتى الآن.. تعرف عليها

شاهد.. رد فعل قائد يمني بعد استهداف مواقع ميليشيات الحوثي الإرهابية

شاهد.. رد فعل قائد يمني بعد استهداف مواقع ميليشيات الحوثي الإرهابية

ميليشيا الحوثي تساوم السجناء إما القتال معهم أو الموت بـ«كورونا»

ميليشيا الحوثي تساوم السجناء إما القتال معهم أو الموت بـ«كورونا»

«قوات التحالف» تنفذ عملية نوعية لأهداف عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية

«قوات التحالف» تنفذ عملية نوعية لأهداف عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>