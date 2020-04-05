مقتل 25 متمرداً حوثياً في كمين للجيش اليمني بمأرب

تواصل – واس:

لقي أكثر من 25 عنصراً من مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم وجرح آخرون، اليوم نتيجة معارك مع الجيش اليمني في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب، شرق اليمن.

وذكر مصدر عسكري يمني أن عناصر المليشيا لقوا مصرعهم في كمين للجيش اليمني في جبهة صرواح.

وأشار المصدر في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الكمين أسفر عن مقتل أكثر من 25 عنصراً من المليشيات إلى جانب عدد من الجرحى فيما لاذ الباقون منهم بالفرار.

وبالتزامن استهدف طيران تحالف دعم الشرعية مواقع وتعزيزات تابعة للمليشيات الانقلابية في مواقع متفرّقة بجبهة صرواح، وأسفرت عن تدمير عدد من الآليات القتالية وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات.

وكانت مدفعية الجيش اليمني، قد استهدفت فجر اليوم، مواقع وتجمعات للمليشيات الانقلابية في جبهات صرواح وهيلان، وتمكنت من تدمير تحصينات وآليات قتالية تابعة للمتمردين وألحقت بها خسائر بشرية كبيرة.