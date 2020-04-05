شاهد.. جريان سيل شعيب الزوير قرب طريق الحريق – الرين

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق جريان سيل شعيب الزوير قرب طريق الحريق – الرين، جنوب غرب محافظة الحريق، بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الطائف كذلك على منطقة الرياض وأجزاء من المنطقة الشرقية، وسماء صحو إلى غائمة جزئيًا على مناطق شمال المملكة.