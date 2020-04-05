رمضان بلا مسلسلات.. «كورونا» يوقف التصوير ويغلق الاستديوهات

تواصل – وكالات:
في ظل تفشي فيروس كورونا في شتى أنحاء العالم، طالت إجراءات التصدي لهذا الوباء عمليات تصوير مسلسلات الدراما التي تعرض في رمضان في منطقة الشرق الأوسط.
وفي هذا السياق فرضت دول في المنطقة قيودا مشددة ما أجبر العديد من استديوهات التصوير على إغلاق أبوابها أو العمل في ظل إجراءات حماية صارمة، وذلك قبل ثلاثة أسابيع من بداية شهر الصوم.
وتواجه المسلسلات صعوبة في إكمال تصوير مشاهدها قبل ثلاثة أسابيع من بداية موسم رمضان، خاصة في ظل المخاوف من مزيد من التفشي لفيروس كورونا الذي حصد آلاف الأرواح في العالم.
وقال مدير حيازة البرامج في إحدى القنوات العربية ومقرّها دبي طالبا عدم الكشف عن اسمه أو اسم القناة لوكالة الأنباء الفرنسية “لدينا أربعة مسلسلات رمضانية كنا قد بدأنا تصويرها في لبنان إضافة إلى مسلسل آخر في سوريا. كلّها متوقّفة حاليا”.