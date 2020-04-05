رمضان بلا مسلسلات.. «كورونا» يوقف التصوير ويغلق الاستديوهات

تواصل – وكالات:

في ظل تفشي فيروس كورونا في شتى أنحاء العالم، طالت إجراءات التصدي لهذا الوباء عمليات تصوير مسلسلات الدراما التي تعرض في رمضان في منطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق فرضت دول في المنطقة قيودا مشددة ما أجبر العديد من استديوهات التصوير على إغلاق أبوابها أو العمل في ظل إجراءات حماية صارمة، وذلك قبل ثلاثة أسابيع من بداية شهر الصوم.