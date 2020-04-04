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بالفيديو.. عاصفة بردية عنيفة تضرب وادي برك جنوب الرياض

بالفيديو.. عاصفة بردية عنيفة تضرب وادي برك جنوب الرياض
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.تواصل – فريق التحرير:

شهد وادي برك التابع لمحافظة حوطة بني تميم جنوب الرياض، مساء اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة وتساقط للبرد وتعرض المنطقة لعاصفة بريدة عنيفة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت هطول أمطار كثيفة وتساقط حبات البرد على وادي برك جنوب الرياض.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الطائف كذلك على منطقة الرياض وأجزاء من المنطقة الشرقية، وسماء صحو إلى غائمة جزئيًا على مناطق شمال المملكة.

 

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