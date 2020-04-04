«إمارة المدينة» تكشف حقيقة التسجيلات الصوتية المنسوبة لنائب أمير المنطقة

تواصل – فريق التحرير:

نفى المتحدث الرسمي لإمارة منطقة المدينة المنورة، صحة التسجيلات والمقاطع المنسوبة لنائب أمير المنطقة الأمير سعود بن خالد الفيصل.

وقال المتحدث، في بين نشرته الإمارة عبر حسابها في “تويتر”، إن التسجيلات الصوتية والمقاطع المرئية المنسوبة لنائب أمير المنطقة، والمتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، غير صحيحة، داعياً الجميع لتحري الدقة والموضوعية حيال ما يتم تناقله ونشره في مواقع التواصل.

وكان بعض المغردين تداولوا مقاطع صوتية تتحدث عن الوقاية من “كورونا”، ونُسبت للأمير سعود بن خالد الفيصل وهو ما ثبت عدم صحته.