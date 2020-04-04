بعد شفائه من كورونا.. عضو بغرفة الرياض التجارية: شكراً أبطال وزارة الصحة

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توجه نايف عبدالله الراجحي عضو الغرفة التجارية في الرياض، بالشكر لوزارة الصحة بكل منسوبيها بعد شفائه من فيروس كورونا.

وقال الراجحي، في تغريدة عبر “تويتر”: “الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، بعد 20 يومًا في المستشفى بسبب كورونا، شفيت تمامًا وخرجت اليوم، شكرًا لدعواتكم ورسائلكم وتواصلكم”.

وقال الراجحي “شكر خاص لوزارة الصحة وكل الأخوة الأعزاء أبطال الصحة من مسؤولين وأطباء وممارسين صحيين وعاملين، احترافية عالية وتعامل مميز وخدمات متقدمة”.

وكان الراجحي قد كشف في وقت سابق من الشهر الماضي إصابته بكورونا وقال “عدت من السفر قبل 10 أيام، ثم أحسست بأعراض انفلونزا، وبعدها تم تشخيصي بكورونا، وصحتي الآن ممتازة ولله الحمد، بفضل الله ثم جهود الدولة ووزارة الصحة، أنصحكم باتباع التوجيهات اللازمة، ولا تنسوني من دعواتكم”.