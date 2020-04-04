الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بعد شفائه من كورونا.. عضو بغرفة الرياض التجارية: شكراً أبطال وزارة الصحة

بعد شفائه من كورونا.. عضو بغرفة الرياض التجارية: شكراً أبطال وزارة الصحة
0

تواصل – فريق التحرير:

توجه نايف عبدالله الراجحي عضو الغرفة التجارية في الرياض، بالشكر لوزارة الصحة بكل منسوبيها بعد شفائه من فيروس كورونا.

وقال الراجحي، في تغريدة عبر “تويتر”: “الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، بعد 20 يومًا في المستشفى بسبب كورونا، شفيت تمامًا وخرجت اليوم، شكرًا لدعواتكم ورسائلكم وتواصلكم”.

وقال الراجحي “شكر خاص لوزارة الصحة وكل الأخوة الأعزاء أبطال الصحة من مسؤولين وأطباء وممارسين صحيين وعاملين، احترافية عالية وتعامل مميز وخدمات متقدمة”.

وكان الراجحي قد كشف في وقت سابق من الشهر الماضي إصابته بكورونا وقال “عدت من السفر قبل 10 أيام، ثم أحسست بأعراض انفلونزا، وبعدها تم تشخيصي بكورونا، وصحتي الآن ممتازة ولله الحمد، بفضل الله ثم جهود الدولة ووزارة الصحة، أنصحكم باتباع التوجيهات اللازمة، ولا تنسوني من دعواتكم”.

مواد ذات صلة

لأول مرة.. ألمانيا تسمح برفع الآذان خارج المساجد للطمأنية والتخفيف من أزمة كورونا (فيديو)

لأول مرة.. ألمانيا تسمح برفع الآذان خارج المساجد للطمأنية والتخفيف من أزمة كورونا (فيديو)

وزير الصحة الأردني: استمرار غلق الحدود لما بعد شهر رمضان

وزير الصحة الأردني: استمرار غلق الحدود لما بعد شهر رمضان

تطهير مطار مدينة «ووهان» الصينية لاستئناف الرحلات (فيديو)

تطهير مطار مدينة «ووهان» الصينية لاستئناف الرحلات (فيديو)

تسجيل 708 حالات جديدة.. ارتفاع عدد وفيات كورونا في بريطانيا إلى 4313

تسجيل 708 حالات جديدة.. ارتفاع عدد وفيات كورونا في بريطانيا إلى 4313

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>