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تطهير مطار مدينة «ووهان» الصينية لاستئناف الرحلات (فيديو)

تطهير مطار مدينة «ووهان» الصينية لاستئناف الرحلات (فيديو)
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تواصل – وكالات:

تستعد الصين لإعادة افتتاح مطار “تيانخة” في مدينة ووهان التي شهدت تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في شهر ديسمبر من العام الماضي، حيث يقوم المختصون حاليا بتطهير وتعقيم المطار.

ووثق مقطع فيديو قيام 160 عاملا بعمليات التطهير، التي شملت أرجاء المطار، من صالات وغيرها، استعدادا لاستئناف الرحلات الداخلية خلال 4 أيام، وتحديدا يوم 8 أبريل الجاري.

يشار إلى أن الصين أعلنت اليوم تسجيل 4 وفيات و19 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 18 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي إلى 3 آلاف و329 وفاة و81 ألفا و818 إصابة.

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