«إيجار» يوثق 20 ألف عقد إلكتروني.. ويواصل تقديم خدماته عن بعد

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أكد برنامج “إيجار” التابع لوزارة الإسكان على استمراره في خدمة المستفيدين في قطاع الإيجار العقاري عن بعد، وذلك بالاستفادة من حلوله وخياراته المتنوعة على مدار الساعة، من خلال شبكته الإلكترونية، مسجلاً أكثر من 20 ألف عقدًا، بدءا من 15 مارس الماضي، وذلك عبر قنواته المتعددة في موقع “إيجار”، ومركز خدمة العملاء (920005226) بالتزامن مع الاحترازات الصحية التي أعلنت عنها الجهات ذات العلاقة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلن البرنامج في بيانٍ صحافي اليوم، أنه سجل منذ 15 مارس الماضي أكثر من 19 ألف عقدًا إلكترونيًا للقطاع السكني، في حين سجل أكثر من 1800 عقد إلكتروني للقطاع التجاري، مسجلاً تفاعلاً لأكثر من 5400 وسيط عقاري خلال الفترة ذاتها، مشيرًا إلى خدمة أكثر من 7000 مستفيد عبر الاتصالات الواردة لمركز خدمة العملاء، تنوعت بين البلاغات والاستفسارات وطلب الخدمات.

وأوضح “إيجار” أن التزايد في أعداد العقود الموثّقة عبر الشبكة يعكس الاهتمام والاقبال على الخدمات المتنوعة التي يوفرها البرنامج وما يتيحه من حماية لأطراف العملية الإيجارية من مؤجر ومستأجر ووسيط عقاري، في حين يتوقع تزايد أعداد العقود الموثقّة خلال الفترة المقبلة، وذلك بما يسهم في تنظيم العملية الإيجارية وحفظ حقوق أطرافها، عبر تسجيل الالتزامات المتبادلة بين الوسيط العقاري والمؤجر والمستأجر، وتيسير إتمامها في أي وقت ومن أي مكان وخلال دقائق محدودة، وبالتالي تيسير الإجراءات وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل العملية الإيجارية، ومن أهمها السداد الإلكتروني وتنوع فترات السداد.