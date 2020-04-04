كيف تحمي أسرتك وأطفالك من الخوف والهلع خلال الحجر المنزلي؟..طبيب يقدم نصائح مهمة (فيديو)

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وجه الدكتور رامي عبدالعزيز الباجي أخصائي نفسي بمستشفى الأفلاج العامنصائح وإرشادات أسرية ونفسية ينبغي تطبيقها أثناء الحجر المنزلي.

وقال الباجي، في مقطع فيديو نشرته لجنة تنمية الأفلاج عبر حسابها في “تويتر”، إن الإجراءات الاحترازية والحجر المنزلي من الطبيعي أن تترك بعض الأعراض النفسية من الخوف والهلع و

الاضطرابات في السلوك، وهي نتائج طبيعية لوضع غير عادي.

وأضاف أنه يجب الدعم والتشجيع على التواصل بين جميع أفراد العائلة، كما نصح بتقديم معلومات صحيحة ورسمية من مصادر موثوقة مثل وزارة الصحة للأطفال دون تهويل أو مبالغة.