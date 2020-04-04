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«الشيخ الخثلان» يوضح حكم تأخير صلاة العشاء في الوقت الراهن (فيديو)

«الشيخ الخثلان» يوضح حكم تأخير صلاة العشاء في الوقت الراهن (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء السابق، حكم تأخير وقت صلاة العشاء في ظل حالة الحجر المنزلي التي تعيشها الكثير من البلدان.

وقال الخثلان: “هذا هو الأفضل، وصلاة العشاء الأفضل تأخيرها إلى قريب من ثلث الليل الأخير، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة انتظره الصحابة فأعتم، أي أتى متأخرا إلى قريب من ثلث الليل، وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي”.

وأضاف: “العشاء من بين سائر الصلوات يستحب تأخيرها إلى قريب من ثلث الليل، أما بقية الصلوات فالأفضل أن تصلى في أول وقتها”.

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