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أعلى معدل يومى.. نيويورك تسجل 630 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلى معدل يومى.. نيويورك تسجل 630 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
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تواصل – وكالات:

سجّلت ولاية نيويورك التي تعدّ مركز وباء كوفيد – 19 في الولايات المتحدة 630 وفاة في يوم واحد، في أسوأ حصيلة خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد المتوفين داخل الولاية إلى 3565.

وقال الحاكم أندرو كومو في مؤتمر صحافي: «لم نصل بعد إلى ذروة تفشي الوباء، ولكننا نقترب منها»، مشيراً إلى أنّ الارتفاع كان سريعاً خاصة في لونغ أيلند.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز، اليوم، تسجيل الولايات المتحدة 1480 حالة وفاة إضافيّة جرّاء فيروس كورونا الجديد خلال الـ24 الماضية، في أسوأ حصيلة يوميّة تُسجّل في أيّ بلاد.

ومع 1480 حالة وفاة بين الساعة 8,30 مساءً بالتوقيت المحلّي الخميس، والساعة نفسها من مساء الجمعة، بات إجماليّ عدد الوفيّات منذ بدء الوباء في الولايات المتحدة يبلغ حاليًا 7406 حالات وفاة، وفق إحصاءات الجامعة.

وبالاستناد إلى أرقام البيت الأبيض، يُتوقّع أن يودي كوفيد-19 بحياة ما بين 100 و240 ألف شخص في الولايات المتحدة.

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