كورونا يجتاح العالم.. مليون و141 ألف مصاب وإسبانيا تتجاوز إيطاليا في عدد الإصابات

تواصل – فريق التحرير:

أظهرت بيانات منصة “وورلد ميترز”، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم تجاوز مليون و141 ألف مصاب قبل قليل.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين قارب 237 ألف حالة ، وأشارت أيضاً إلى أن عدد الوفيات بلغ قارب 60 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إسبانيا التي تجاوز عدد الإصابات بها إيطاليا التي حلت في المركز الثالث قبل ألمانيا وفرنسا والصين وإيران والمملكة المتحدة.

وبلغت الحصيلة في الولايات المتحدة 278 ألف حالة إصابة ونحو 7500 حالة وفاة، وتعافي 13 ألف شخص من الإصابة.

وبلغت حصيلة إيطاليا نحو 119827 ألف حالة إصابة و14681 حالة وفاة وتعافي 19758. وبلغت حصيلة إسبانيا 125 ألف حالة إصابة و12 ألف حالة وفاة وتعافي 35 ألف حالة، فيما بلغت حصيلة ألمانيا من الإصابات 92050 والوفيات 1295 والتعافي 24575